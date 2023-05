Star Trek: Picard, QUEL personaggio potrebbe tornare nello spin-off Legacy

La terza stagione di Star Trek: Picard ha introdotto un personaggio entrato velocemente nel cuore dei fan, ma venuto a mancare con altrettanta rapidità: tuttavia, in una recente intervista lo showrunner Terry Matalas ha lasciato intendere che potrebbe tornare nei progetti futuri della saga, e in particolare nello spin-off Legacy.

Il personaggio è chiaramente Liam Shaw, capitano della USS Titan e interpretato da Todd Stashiwick (ricordato anche per i suoi brevi ruoli in Grey's Anatomy, Gotham e American Horror Story, oltre a serie più datate quali Buffy l'ammazzavampiri e Malcom).

"Shaw non ne esce vivo" ha dichiarato Matalas, "però abbiamo dei piani per lui – in particolare riguardo Todd Stashiwick – per inserirlo in Legacy. Non posso approfondire la questione, eppure sono sicuro che non avremmo mai realizzato lo show senza Todd. Ecco perché avrebbe un ruolo centrale, se decidessimo di realizzarlo. Ma al momento non c'è nulla di ufficiale". E i pronostici dei fan riguardano tanto la componente narrativa quanto quella produttiva: tuttavia, Will Wheaton ha messo a tacere i dubbi dei fan su Star Trek: Picard.

Da parte sua, l'attore ha ricordato che il personaggio potrebbe non essere effettivamente morto. "È fantascienza" ha sottolineato, "quindi, nell'eventualità in cui la narrazione avesse bisogno che Shawn ritorni... be', sanno dove trovarmi. Ci sono un milione di modi per far riapparire il personaggio".

PIC è la settima serie live action (nona, considerando anche l'antologica Short Treks) del celebre universo narrativo, per un totale di tre stagioni e trenta episodi. Se non l'avete ancora visto, ecco il trailer che anticipa la conclusione di Star Trek: Picard e, al contempo, di una storia lunga ben 35 anni.