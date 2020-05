Star Trek: Picard, posticipata la seconda stagione, tutti gli aggiornamenti

Akiva Goldsman, co-creatore di Star Trek: Picard, ha aggiornato i fan sulla situazione dei lavori che riguardano la seconda stagione dello show, che avrebbe dovuto iniziare le riprese nel mese di giugno. I piani attualmente sono cambiati, a causa dell'emergenza sanitaria globale per la pandemia di Coronavirus di queste settimane.

"Avremmo iniziato a girare a giugno ma ti garantisco che non lo faremo, a meno che il mondo non si apra domani. [...] Eravamo quasi a metà della stesura. Inizieremo appena possibile una volta che il mondo riaprirà. Sappiamo di cosa si tratta ed è bello. E ne siamo entusiasti, mi sembra di aver imparato molto dalla prima stagione. Fra le cose della mia vita è quella più imminente appena il mondo riaprirà. Sembra che sia la cosa che tornerà più velocemente, almeno nella mia vita" confessa Goldsman.



Nonostante questo il co-creatore di Picard ammette che un periodo di lockdown può aiutare gli sceneggiatori nel concludere con più calma la stesura dello script. Patrick Stewart ha confidato che nonostante il ritardo che subirà lo show, la lavorazione prosegue anche in questo complicato periodo:"Tutti scrivono e mi tengo in contatto con quello che sta succedendo, attraverso le video conferenze".

Patrick Stewart ha annunciato grossi cambiamenti per Picard nella seconda stagione, che a questo punto slitterà sicuramente ma avrà comunque una ripresa completa dei lavori piuttosto celere, considerando che la stesura della sceneggiatura prosegue.

