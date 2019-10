Star Trek: Picard, nella premiere dello show verrà rivelata un'informazione importante

Dopo il primo sguardo al protagonista di Star Trek: Picard, i fan della serie fantascientifica saranno entusiasti di sapere che nello show verrà approfondita la storia dei celebri avversari di Patrick Stewart: stiamo parlando dei Borg.

Nel corso delle numerose puntate di Star Trek: The Next Generation, l'equipaggio dell'Enterprise ha dovuto affrontare più volte queste creature aliene, arrivate addirittura a rapire il capitano della nave, inglobandolo nella loro società come Locutus di Borg. Nonostante sia stato salvato dai suoi colleghi, Picard ha comunque sofferto molto a causa di questo evento, stabilendo così un collegamento duraturo con i suoi acerrimi rivali. Durante l'evento Destination Star Trek, l'attore britannico ha acceso la curiosità dei fan affermando: "Dopo la giornata del 23, quando va in onda il nostro show, saprete molto di più dei Borg".

Cosa vorrà dire questa frase dell'interprete di Jean-Luc Picard? Non rimane che aspettare il 23 gennaio 2020, data in cui andrà in onda la prima puntata della serie, inoltre se siete fan dello show non potrete mancare al Lucca Comics & Games: il protagonista di Star Trek: Picard sarà presente alla manifestazione toscana, il prossimo primo novembre, insieme ai colleghi Isa Briones, Santiago Cabrera, Michelle Hurd ed Evan Evagora, alle ore 11:00 presso il Teatro del Giglio.