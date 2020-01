Star Trek: Picard, i produttori spiegano l'assenza di alcuni personaggi di Next Generation

Come anticipato nei mesi scorsi, Star Trek: Picard ha riportato sul piccolo schermo dei volti storici di The Next Generation come il Data di Brent Spiner. Tuttavia, gli autori hanno deciso di non inserire nello show molti dei protagonisti della serie uscita negli anni '80/'90.

Questo perché, stando a quanto dichiarato dal produttore esecutivo Akira Goldsman, Picard è stata pensata anche per le nuove generazioni di fan che potrebbero non aver mai visto le vecchie serie di Star Trek. "Vogliamo che lo show vada bene sia per chi ha visto tutti gli episodi di The Next Generation sia per chi non ne ha visto neanche uno" ha spiegato Goldsman.

Come spiegato anche dalla produttrice esecutiva Heather Kadin, chiunque facesse ritorno doveva diventare parte integrante di questo nuovo arco narrativo: "Abbiamo deciso di non portare indietro nessun personaggio storico che non partecipasse organicamente a questa nuova storia. È per questo, sfortunatamente, che non abbiamo richiamato Michael Dorn come Worf o LeBar Nirton come Georgi. Altrimenti, sarebbe di nuovo The Next Generation."

Patrick Stewart, al ritorno nei panni di uno dei personaggi più amati del franchise, ha invece commentato la scelta di riproporre un personaggio iconico come Data: "Abbiamo capito che stavamo perdendo alcune opportunità, in particolare nel caso di Data. Anche se lo vediamo molto poco, svolge un ruolo per l'intera stagione, un ruolo molto importante."

Il primo episodio della serie, lo ricordiamo, è già disponibile per la visione su Amazon Prime Video. Nel frattempo, vi lasciamo alle nostre prime impressioni su Star Trek: Picard, che vista l'ottima accoglienza della stampa internazionale si è già guadagnato il certificato Fresh su Rotten Tomatoes.