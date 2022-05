Star Trek: Picard, una delle protagoniste rivela che non tornerà nella Stagione 3

Star Trek: Picard vedrà tanti grandi ritorni da Star Wars: The Next Generation, ma perderà una delle sue star: durante un'intervista per il suo nuovo film, una delle attrici ha rivelato che il suo personaggio non sarà presente nella stagione 3 di Star Trek: Picard.

Nell'intervista a MovieWeb sul suo più recente film, Alison Pill ha rivelato: "So che la terza sarà l'ultima stagione. Non ho fatto parte della stagione 3 quindi non ho molto da dire a riguardo in termini di anticipazioni. La vedrò insieme a tutti quanti".

Il personaggio della dottoressa Agnes Jurati ha avuto un percorso alquanto tortuoso nella serie del franchise di Star Trek: in origine ricercatrice dell'Istituto Daystrom reclutata da Bruce Maddox in quanto esperta di vita sintetica, è a lei che il Jean-Luc Picard di Patrick Stewart si rivolge per un aiuto con le figlie di Data, Dahj e Soji.

In seguito, Agnes inizia a seguire Soji nei suoi viaggi diplomatici, ma viene presto trascinata in un'avventura nel tempo che la vede a stretto contatto con la Regina Borg (Annie Wersching). Dopo gli eventi dell'episodio 9 di Star Trek: Picard 2, resta da capire se il personaggio interpretato da Alison Pill apparirà anche nel decimo e ultimo episodio della stagione 2 che debutterà il prossimo 6 maggio in streaming su Amazon Prime Video.

Se è ormai certo che Alison Pill non sarà nella stagione 3 di Star Trek: Picard, altri membri del cast hanno invece già confermato la loro presenza: è il caso di Jeri Ryan e del ritorno di Sette in Star Trek: Picard 3, insieme al ritorno della Raffi Musiker di Michelle Hurd.

"Sì, rivedrete Sette ancora, posso confermarvelo" ha dichiarato Jeri Ryan nei giorni scorsi. "Penso che i fan non resteranno delusi. La stagione è immensa ed è davvero un degno commiato a tutti quei personaggi". Michelle Hurd invece ha raccontato di essere davvero grata per quest'esperienza: "Non vi dirò con chi lavorerò nella prossima stagione, ma sento di essere l'attrice più fortunata e viziata. Sarò per sempre grata per Raffi, per Star Trek e per questa incredibile esperienza".