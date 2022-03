Star Trek Picard: i protagonisti si mostrano nelle nuove foto della stagione 2

Mentre apprendiamo che la terza stagione di Picard sarà l'ultima, attendiamo l'arrivo della seconda, che approderà il 3 Marzo su Paramount+. Nell'attesa lo streamer ha pubblicato alcune foto dei personaggi tramite Entertainment Tonight. Guardatele in fondo all'articolo!

Negli scatti in questione vediamo Patrick Stewart, che torna al suo ruolo iconico di Jean-Luc Picard, e i suoi co-protagonisti Alison Pill, Jeri Ryan, Michelle Hurd, Evan Evagora, Orla Brady, Isa Briones e Santiago Cabrera. Ma c'è di più, perché diamo uno sguardo anche a Brent Spiner, che interpreta un nuovo personaggio e Whoopi Goldberg, che ritorna a vestire i panni di Guinan. C'è anche John de Lancie, il preferito dei fan, che interpreta Q.

Il co-creatore di Star Trek: Picard, Akiva Goldsman, ha parlato di questa nuova stagione ai microfoni di ComicBook, dicendo che è incentrata sulla redenzione. "Credo che la prima stagione abbia rappresentato la resurrezione, e questa potrebbe essere la redenzione" ha infatti affermato Goldsman. E c'è di più, perché sembra che in Picard 2 ci saranno sviluppi sentimentali sostanziosi per il personaggio interpretato da Patrick Stewart. "Si tratterà di una storia d'amore di natura e qualità molto diverse da quella che avrebbe potuto essere in Star Trek: The Next Generation, dove in realtà ho avuto una serie di appuntamenti." Staremo a vedere.