Star Trek Picard, quando esce la stagione 3 su Prime Video? Tutto quello che dovete sapere

Dopo aver chiarito che Denise Crosby non tornerà in Star Trek Picard, torniamo a parlare della popolare serie tv con protagonista l'amatissimo Patrick Stewart in arrivo in Italia sulla piattaforma di streaming on demand Prime Video.

La serie uscirà in esclusiva su Prime Video dal 17 febbraio, con nuovi episodi disponibili ogni settimana in versione originale sottotitolata e anche doppiata: per chi non lo sapesse, Star Trek: Picard vede Patrick Stewart riprendere il suo ruolo iconico di Jean-Luc Picard, che ha interpretato per sette stagioni in Star Trek: The Next Generation, e segue questo personaggio nel nuovo capitolo della sua vita.

Insieme a Patrick Stewart in questa terza e ultima stagione troviamo anche LeVar Burton, Michael Dorn, Jonathan Frakes, Gates McFadden, Marina Sirtis, Brent Spiner, Jeri Ryan e Michelle Hurd. Si unisce al cast anche la vincitrice del Tony Award, Amanda Plummer (Il re pescatore, Pulp Fiction), che ricoprirà il ruolo di Vadic, il misterioso capitano alieno della Shrike, una nave da guerra che ha messo gli occhi su Jean-Luc Picard e i suoi vecchi compagni di equipaggio della Enterprise. Anche Mica Burton (Critical Role, Vampiri: La Masquerade: LA by Night) e Ashlei Sharpe Chestnut (Cruel Summer) si uniscono al cast interpretando rispettivamente la Guardiamarina Alandra La Forge, figlia minore di Geordi La Forge timoniere della U.S.S. Titan e la Guardiamarina Sidney La Forge, la figlia maggiore. Daniel Davis riprenderà il ruolo del Professor Moriarty, altro personaggio che ritorna da Star Trek: The Next Generation.

In attesa dal trailer finale, date uno sguardo a questa nuova foto ufficiale di Star Trek Picard 3.