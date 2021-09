Star Trek: Picard rinnovato per la terza stagione, guardate il trailer della stagione 2!

TVLine riporta che Star Trek: Picard è stato ufficialmente rinnovato per una terza stagione, con la serie che tornerà per la seconda stagione nel mese di febbraio 2022 su Paramount +. Inoltre è stato pubblicato il trailer della stagione 2, che anticipa alcune novità che vedremo nel secondo ciclo di episodi dello show con Patrick Stewart.

Le riprese della stagione 2 di Picard sono terminate e nel trailer si vede il nuovo membro del cast, Annie Wersching nei panni della regina Borg. Il trailer che vi mostriamo in questa news, inizia con Jean-Luc che incontra un vecchio nemico: il dio imbroglione Q, interpretato dal veterano di Next Generation, John de Lancie.



"Sono troppo vecchio per le tue stronzate" afferma Jean-Luc. Ma Q schiocca le dita e lo catapulta in una linea temporale alternativa, il cui mondo è ora un oscuro e distopico 'incubo totalitario', con un nazista a capo di un regime sanguinario.

"L'unico modo per guarire il nostro futuro è tornare indietro e riparare il passato" dichiara Jean-Luc, che decide di viaggiare nel tempo con il suo equipaggio fino alla Terra del 21° secolo, con auto che non volano.

Il tempo stringe per cambiare il futuro ma con Jean-Luc Picard al comando tutto può succedere. Il cast comprende Patrick Stewart, Isa Briones, Alison Pill, Santiago Cabrera e Michelle Hurd.



