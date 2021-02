Star Trek Picard 2, brutte notizie per i fan: produzione ancora rinviata, quando uscirà?

A dicembre, l'interprete di Sette di Nove Jeri Ryan aveva anticipato che le riprese della seconda stagione di Star Trek: Picard sarebbero iniziate il 1° febbraio 2021 dopo un lungo stop causato dal Covid. Tuttavia, sembra che la produzione non sia ancora pronta a partire.

Quando un fan le ha chiesto su Twitter se i lavori sarebbero partiti regolarmente il 1° febbraio come affermato in precedenza, infatti, l'attrice ha risposto "No. Ma inizieranno presto". Un ulteriore ritardo dunque per la serie con protagonista Patrick Stewart, anche se a giudicare dalle parole della Ryan non dovremo attendere molto prima di vedere finalmente il cast sul set dei nuovi episodi. A questo punto, lo show potrebbe ancora puntare ad un debutto nei primi mesi del 2022.

"Le cose stanno appena iniziando a riprendersi. Avremmo già iniziato la produzione di Picard, ma non abbiamo potuto a causa del COVID" ha spiegato il produttore Alex Kurtzman in una recente intervista con SFX Magazine. "Le date di Discovery e New Worlds sono slittate di poco, ma penso che la tabella di marcia per quelle serie rimarrà invariata. Quando torneremo a girare introdurremo un paio di nuovi show, e allora sapremo a che punto siamo. E saremo un po' più avanti nel processo."

Nel frattempo, Patrick Stewart ha parlato dell'aspetto umano che verrà esplorato nella seconda stagione di Star Trek: Picard.