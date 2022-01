Star Trek: Picard, il ritorno di Guinan nel trailer ufficiale della stagione 2

Dopo l'annuncio nei giorni scorsi della data d'uscita di Star Trek Picard 2, ecco il nuovo trailer ufficiale della stagione 2 di Star Trek: Picard, in uscita il 3 marzo su Paramount+ e su Amazon Prime Video. Nel video, l'atteso ritorno di Q e di Guinan, rispettivamente interpretati da John de Lancie e Whoopi Goldberg.

Il nuovo trailer di Star Trek: Picard 2 (che potete vedere a fine articolo) ci mostra le prime immagini del ritorno di Whoopi Goldberg nei panni di Guinan, direttamente dalla serie TV di fine anni '80 Star Trek: The Next Generation, nella quale era apparso lo stesso Patrick Stewart nei panni di Jean-Luc Picard.

Il ritorno di Whoopi Goldberg in Star Trek era già stato anticipato a gennaio dello scorso anno. L'attrice aveva dichiarato di essere una fan della serie TV con Stewart, aggiungendo "Spero di unirmi per un po' al cast per la prossima stagione. La cosa mi entusiasma".

Ma non si tratta dell'unico personaggio che riaffiora dal passato di Picard: la stagione 2 di Star Trek: Picard vedrà anche il ritorno di Q nel franchise Star Trek, grazie al quale ritroveremo la nemesi interpretata da John de Lancie. Inoltre, rivedremo anche Brent Spiner in Star Trek Picard, che non interpreterà Data (apparso per l'ultima volta nel finale della prima stagione) ma un personaggio del tutto nuovo.

Stando alle informazioni finora note, la stagione 2 di Star Trek: Picard vedrà il leggendario Picard e la sua squadra impegnati in un nuovo entusiasmante viaggio, la cui meta è... il passato! "Picard dovrà arruolare nuovi e vecchi amici per affrontare i pericoli che affliggono la Terra nel 21esimo secolo, in una disperata corsa contro il tempo per salvare il futuro della galassia ed affrontare uno dei suoi più grandi nemici".

La seconda stagione di Star Trek: Picard esordirà il 3 marzo, ma nel frattempo sono in corso le riprese di Star Trek: Picard 3, ripartite dopo una pausa dovuta all'emergere di un focolaio di Covid-19 all'interno della troupe.