Star Trek Picard, rivedremo Jonathan Frakes come capitano Riker nella Stagione 2?

Forse ci sarà il ritorno di Numero uno sulla Flotta Stellare anche nella seconda stagione dell'atteso Star Trek: Picard, che racconta le avventure dell'ammiraglio Jean-Luc Picard dopo vent'anni dall'esplosione della Scimitar in Star Trek - La Nemesi.

Non molto tempo fa Jonathan Frakes si era detto entusiasta di tornare come William Riker, sebbene la lontananza dal personaggio avesse reso il ritorno un po' snervante nei primi tempi.

Jonathan Frakes ha recentemente parlato della sua esperienza nei panni di William Riker dopo "Star Trek: The Next Generation" e diversi anni di assenza, confermando la voglia di tornare nuovamente nella seconda stagione di "Star Trek: Picard": "Mi sono sentito a mio agio non appena mi sono seduto. In realtà quella scena mi è piaciuta. Ho pensato che la scrittura fosse davvero sagace [...] Trovo che tra Akiva Goldsman, Michael Chabon e Alex Kurtzman, lo hanno sapientemente intrecciato nella storia. E spero che lo rivedremo. Io spero sicuramente... di avere di nuovo la tuta spaziale".

Il primo ufficiale Riker, inizialmente riluttante a tornare sulla Flotta Stellare in quanto ormai si è sistemato e rifatto una vita normale sul pianeta Nepenthe con la moglie Deanna Troi e la figlia Kestra, alla fine decide di aiutare Picard e chiede il reintegro al servizio, infatti lo rivediamo in alcuni episodi della stagioni, tra cui quello conclusivo.

Siamo sicuri di incontrare nuovamente l'attore come William Riker, anche se è ancora incerto se Numero Uno indosserà di nuovo la tuta spaziale, come Frakes si aspetta che accada. Intanto per Star Trek Picard 2 Patrick Stewart è pronto a correre più rischi dopo una prima stagione "di rodaggio".