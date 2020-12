Star Trek Picard: Rivelata la data di inizio dei lavori sulla seconda stagione

Il successo ottenuto da Star Trek Picard aveva portato il colosso dello streaming di Jeff Bezos a rinnovarla per una seconda stagione. Scopriamo quindi quando partiranno i lavori sulle prossime puntate inedite.

A darne conferma è Jeri Ryan, attrice che interpreta il personaggio di Seven of Nine nelle puntate dello show, rispondendo ad un messaggio di un fan che le aveva chiesto su Twitter se i lavori sarebbero iniziati a gennaio, come da programmi. In calce alla notizia trovate la sua risposta, ecco il commento di Jeri Ryan: "È stata appena spostata al primo febbraio".

Si tratta dell'ennesimo ritardo: le riprese della seconda stagione di Picard infatti sarebbero dovuti iniziare lo scorso giugno, ma la pandemia di Coronavirus ha complicato la situazione, spingendo la produzione e i dirigenti di Amazon Prime Video a spostare i lavori fino a febbraio del 2021. I fan hanno accolto positivamente la prima stagione dello show, tanto che sono stati annunciati nuovi romanzi dedicati a personaggi di Star Trek Picard, come quello incentrato su Riker e Troi intitolato "Star Trek Picard - The Dark Veil" e che sarà in vendita a gennaio.

Non resta che aspettare per scoprire quale sarà la trama della seconda stagione dello show con Patrick Stewart, che potrebbe fare il suo debutto nel corso dei primi mesi del 2022.