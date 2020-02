Star Trek: Picard, rivelato nella 1x05 il primo personaggio omosessuale del franchise

StarTrek: Picard, come le altre produzioni del franchise spaziale, è ambientato nel più futuristico degli universi, eppure anche qui alcune "innovazioni" si sono fatte lungamente attendere: nel quinto episodio della prima stagione, appena trasmesso, è finalmente apparso il primo personaggio dichiaratamente omosessuale della saga interstellare.

Attenzione, di seguito troverete alcuni spoiler sulla 1x05!

Il personaggio di Seven of Nine era già apparso in Star Trek: Voyager, ma i produttori della serializzazione avevano bocciato l'idea che venisse rappresentato come membro della comunità LGBTQ+, ma finalmente il suo momento sembra essere arrivato.

Con il suo recente ritorno nel franchise al fianco di Patrick Stewart, Jeri Ryan ha potuto vestire nuovamente i panni del drone di razza Borg e nell'episodio Stardust City Rag veniamo a sapere di una sua passata relazione con la spietata Bjayzl (Necar Zadegan), una donna d'affari che fa a pezzi gli ex droni Borg per vendere sul mercato nero le loro parti cibernetiche.

Stavolta tra i prigionieri di Bjayzl c'è lo scienziato esperto di androidi Bruce Maddox, che diede vita a Dahj e Soji le due figlie di Data. Il capitano Jean-Luc Picard è disposto a tutto pur di trovarlo e per raggiungerlo s'intrufolerà sotto mentite spoglie sul pianeta Freecloud sul quale viene tenuto contro la sua volontà.

Quando Picard scopre il passato delle due donne fa desistere Seven dai suoi piani di vendetta e anzi la convince ad agire nell'ombra e a scappare con Maddox.

L'evoluzione, non solo di Seven, ma dell'intero franchise, è davanti agli occhi di tutti e finalmente è stato fatto il passo avanti che i produttori non osarono fare con Voyager, trasmesso negli anni '90, nonostante l'idea serpeggiasse già allora sul set.

