Star Trek: Picard: rivelato titolo, sinossi e prime immagini della 1x09

La scorsa settimana abbiamo visto visto ritornare una vecchia conoscenza di Jean-Luc Picard e con essa si sono iniziati a definire anche i due schieramenti che vedremo nell'atteso finale di stagione di Star Trek: Picard. Adesso scopriamo qualche dettaglio in più su quello che succederà, ma occhio agli spoiler

Il penultimo episodio s'intitolerà Et in Arcadia Ego, Part 1 e, come preannuncia il titolo sarà la prima parte di un finale in due parti, nel quale vedremo l'ammiraglio di Patrick Stewart fare i conti con il misterioso passato di Soji e scoprire finalmente la verità sulle origini della figlia di Data.

Ecco la sinossi ufficiale della 1x09:

"Dopo un viaggio non convenzionale e tutt'altro che sicuro, Picard e i suoi compagni arrivano finalmente sul pianeta natio di Soji, Coppelius. Tuttavia, con la flotta romulana che gli da la caccia, il loro arrivo è solo fonte di ulteriori pericoli e il gruppo scoprirà più di quanto si aspettava sugli abitanti del pianeta."

Il titolo dell'episodio fa riferimento al quadro "I pastori dell'Arcadia", dipinto seicentesco di Giovanni Francesco Barbieri, il quale, con la frase Et in Arcadia Ego presente nello stesso dipinto, ricorda che la morte può trovarsi anche nel più idilliaco dei luoghi.

Un titolo che, se unito alla sinossi, anticipa un finale denso di colpi di scena e rivelazioni: a confermarlo anche le espressioni degli attori nelle immagini della galleria in calce. Come pensate si concluderà la prima stagione di Picard? Fatecelo sapere nei commenti.

Intanto, la CBS ha rinnovato lo show per una seconda stagione, al cui team creativo si è aggiunto Marc Bernardin, mentre per approfondire gli ultimi avvenimenti, dallo scorso venerdì in streaming su Amazon Prime Video, vi rimandiamo alla nostra recensione della 1x08 di Picard.