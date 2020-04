Star Trek: Picard, Rosario Dawson sogna di interpretare un Klingon nella serie

Mentre i fan aspettano altre indiscrezioni sul futuro di Star Trek: Picard, Rosario Dawson ha ammesso di essere una grande fan dell'universo nato dalla mente di Gene Roddenberry, chiedendo anche di entrare a far parte del cast dello show presente nel catalogo di Amazon Prime Video.

Durante un'intervista concessa a Variety l'attrice ha risposto ad alcune domande, in particolare riguardo ai suoi progetti per il futuro: "Star Trek e Star Wars, te lo dico, se riuscissi ad entrare a far parte di entrambi sarebbe perfetto. Andrei in pensione. Poi mi concentrerei a tornare a scuola e a candidarmi in politica, sarebbe perfetto".

In particolare Rosario Dawson vorrebbe diventare Q, così da poter apparire in diverse serie ambientate nel mondo di Star Trek: "Sarebbe fantastico, perché così potrei apparire in Discovery, e anche nelle puntate di Picard. Voglio avere una scena insieme a Jean-Luc Picard". Non è la prima volta che l'attrice parla della sua grande passione per lo show, nel corso degli anni Rosario Dawson aveva svelato di voler entrare a far parte del cast di Star Trek nei panni di un Klingon o di un qualsiasi personaggio.

Nel frattempo i fan della serie hanno iniziato ad ipotizzare un possibile crossover tra Star Trek: Picard e Discovery, anche se per ora non è stato confermato.