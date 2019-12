Star Trek Picard: scelto un nuovo showrunner per la seconda stagione

CBS All Access è alla ricerca di nuovo showrunner per la seconda stagione di Star Trek: Picard, serie con cui Patrick Stewart farà il suo atteso ritorno nei panni del personaggio per una serie incentrata totalmente su di lui dopo il ritiro dalla flotta stellare e del suo eventuale reintegro.

Michael Chabon, infatti, annunciato come showrunner anche per la seconda stagione della serie lo scorso giugno, ha dovuto fare un passo indietro per dedicarsi all'adattamento del suo stesso romanzo The Adventures of Kavalier and Clay, annunciato la scorsa settimana. Chabon rimarrà a bordo della serie in qualità di produttore esecutivo anche per la seconda stagione, ma non si occuperà della scrittura degli episodi. Chabon è stato anche uno degli sceneggiatori che ha concepito l'idea alla base di Star Trek: Picard, ha vinto il Premio Pulitzer, ed è salito a bordo del progetto grazie all'intervento di Akiva Goldsman.

"Star Trek è stata una parte importante della mia vita e che si inserisce nel mio modo di pensare al mondo, al futuro, alla natura umana, allo storytelling e a me stesso fin da quando avevo dieci anni", aveva ammesso Chabon dopo l'annuncio del suo nome come showrunner della serie. "Andavo al lavoro ogni giorno in uno stato di gioia ed eccitazione soprattutto perché mi è stata data fiducia su un personaggio come Jean-Luc Picard e con tutto quell'intricato e ricco universo che è Star Trek".

Ricordiamo che CBS All Access non ha ancora rinnovato Star Trek: Picard per una seconda stagione, ma sia Patrick Stewart che i produttori hanno discusso ampiamente di alcuni piani multi-stagione per la serie, con Stewart che ha indicato il prossimo marzo come probabile periodo di inizio riprese della nuova stagione.

Lo stesso attore ha ricordato, inoltre, che all'inizio aveva intenzione di riprendere il suo iconico ruolo: "Ad essere sinceri non volevo riprendere il ruolo. Avevo deciso da tempo che la mia storia con Star Trek e Picard si fosse già conclusa, avevo fatto tutto il possibile con quel personaggio. Poi quando si è iniziato a parlare della serie, avevo deciso con il mio agente che avremmo incontrato di persona Alex Kurtzman e Akiva Goldsman, perché il loro messaggio era stato così educato ed entusiasta che dovevo spiegargli faccia a faccia perché avrei rifiutato".

"Mi hanno ascoltato parlare per più di mezz'ora e mi hanno detto va bene, ti capiamo, ma volevano darmi ancora qualche dettaglio sulla serie. Erano veramente tante informazioni, una volta che abbiamo concluso l'incontro ho chiesto al mio agente di farmi scrivere su un documento tutte le loro idee, per poterci pensare sopra".

Star Trek: Picard è lo show televisivo più atteso del 2020 per gli utenti di IMDb.