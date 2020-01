Star Trek Picard: nel secondo episodio c'è un grande collegamento a The Next Generation

La seconda puntata di Star Trek: Picard, intitolata Maps and Legends, contiene un collegamento evidente al finale di The Next Generation e riguarda le condizioni di salute di Jean-Luc Picard.

Gli appassionati di Star Trek sanno bene cosa sia la sindrome irumodica, una malattia immaginaria nominata anche nell'episodio finale di The Next Generation, All Good Things. Picard aveva incominciato ad avvertirne i sintomi, ed era stato costretto ad abbandonare la sua nave per ritirarsi a vita privata. Nonostante la diagnosi si fosse dimostrata affrettata, il dottor Cusher era tornato a ribadire che il comandante aveva un'anormalità nel lobo parietale.

Dopo una sconvolgente rivelazione nella seconda puntata di Picard, troviamo anche un riferimento alla condizione di salute del personaggio. Il comandante deve infatti fare una visita d'idoneità e, sebbene venga dichiarato idoneo per tornare operativo, il dottore si presenta da lui con cattive notizie: il suo problema è peggiorato e la malattia neurologica appare terminale. Picard risponde che in passato gli era stato assicurato che quell'anormalità non era niente di grave, facendo riferimento al dottor Cusher.

Non è chiaro se si tratti proprio della sindrome irumodica, ma il dottore sottolinea come la sua malattia sia incurabile, anche se alcuni sintomi possono essere trattati. La malattia dovrebbe presentarsi con sbalzi d'umore e progressiva perdita della memoria.

Nel secondo episodio di Picard troviamo anche una civiltà aliena nota ai fan.