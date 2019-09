Star Trek: Picard, secondo Patrick Stewart i fan potrebbero rimanere scioccati

Nel corso di una sua recente visita all'Università di Huddersfield, Patrick Stewart è tornato a parlare del suo grande ritorno in Star Trek: Picard, il cui arrivo è previsto per la stagione televisiva 2020.

Stewart non ha usato mezzi termini per descrivere la nuova serie, suggerendo che questa potrebbe davvero scioccare i fan e di come per lui non sia stata una decisione semplice quella di decidere di tornare a interpretare il personaggio di Picard: "Non lo considero proprio come un ritorno. In effetti, stiamo sicuramente portando avanti la serie e questo è quello che ha fatto la differenza per me. È stata una decisione molto difficile da prendere".

In seguito, in riferimento proprio a quello che ci attende nella nuova serie: "Stiamo scoprendo un nuovo mondo e abbiamo quindi nuovi obiettivi, problemi e questioni che non avrebbero potuto essere affrontati quando stavamo realizzando The Next Generation. Questo aspetto l’ho trovato molto eccitante. È molto emozionante, e le persone saranno stupite e potrebbero persino rimanere scioccate".

Dagli ultimi report diffusi sulla serie sappiamo che le riprese si sono ufficialmente concluse lo scorso agosto. In questa nuova serie Picard dovrà assemblare una nuova squadra per andare in soccorso di una giovane donna chiamata Dahj (Isa Briones), la quale ha un legame particolare con il Capitano. Tra i membri dell'equipaggio troveremo Santiago Cabrera nei panni di Christobal "Chris" Rios, Michelle Hurd nel ruolo di Raffi Musiker, Alsion Pil come la Dottoressa Agne Jurati, Harry Treadaway nei panni di Narek e infine Evan Evagora nel ruolo di Elnor.

Star Trek: Picard debutterà nei primi mesi del 2020 a data ancora da destinarsi, e in Italia sarà distribuito da Amazon Prime Video. Su queste pagine potete recuperare il primo teaser ufficiale.