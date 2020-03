Star Trek: Picard e le serie di Prime Video gratuite per i residenti della zona rossa

Dopo questa intervista al protagonista di Star Trek: Picard, vi segnaliamo che il catalogo di film e serie di Amazon Prime Video sarà gratuito per tutti i residenti delle zone rosse affette dal Coronavirus.

Come sapete il governo ha deciso di imporre ulteriori misure restrittive in Lombardia e in numerose province del nord Italia, per diminuire i numerosi casi di contagio. Per rendere più facile la quarantena casalinga, la multinazionale di Jeff Bezos ha deciso di rendere gratuito il servizio streaming di Amazon Prime Video a tutti i cittadini delle zone rosse.

Sarà possibile così vedere opere quali "The Boys", "The Expanse", "Hunters" e lo stesso "Star Trek: Picard", oltre ai numerosi film di successo quali ad esempio "Star Trek: Nemesis", "Quo Vado" e "Pacific Rim". Per usufruire dell'offerta non si dovrà fare niente, infatti si può già accedere con le proprie credenziali di Amazon sul sito del sito on demand, oppure scaricando l'app per Smart TV e cellulari. L'azienda fa inoltre sapere che il periodo gratuito sarà disponibile fino al 31 marzo.

Quella di Amazon non è l'unica iniziativa in questo senso, anche Infinity sarà gratuito per tutti per i prossimi 2 mesi, a differenza di Prime, l'offerta di Mediaset è attivabile anche da chi vive al di fuori della zona rossa.