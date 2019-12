Star Trek: Picard è lo show televisivo più atteso del 2020 su IMDb

Star Trek: Picard è risultato essere lo show più atteso del 2020 su IMDb. Serie targata CBS All Access, Star Trek: Picard è lo show più atteso, secondo quello che risulta sul portale online, scavalcando titoli come The Falcon and the Winter Soldier, The New Pope, Snowpiercer e molti altri show che i fan attendono nel nuovo anno.

"Piuttosto che basare le sue classifiche annuali su piccoli campionamenti statistici o recensioni di critici professionisti, IMDb determina il suo elenco dei film più popolari in base alle visualizzazioni effettive delle pagine degli oltre 200 milioni di visitatori mensili sul sito" ha dichiarato IMDb in una nota ufficiale "Questi dati esclusivi e definitivi derivano dalle classifiche di film e serie tv di IMDb che vengono aggiornate settimanalmente durante tutto l'anno".



Star Trek: Picard continua la storia di Jean-Luc Picard di Star Trek: The Next Generation. Il produttore Alex Kurtzman ha affermato che la serie è un'esperienza diversa rispetto a The Next Generation:"Sentiamo un'enorme responsabilità nei confronti dei fan che hanno amato il personaggio di Picard e Patrick stesso, che ha dimostrato un grande atto di fiducia nella scelta di tornare e interpretare Picard dopo che aveva detto di aver chiuso per sempre" ha dichiarato Kurtzman.

"Ha anche detto di sentire che questa è una cosa diversa. 'Sembra incredibilmente diverso il tipo di narrazione, è stato costruito per farti entrare e lasciarti cadere in questa storia molto emotiva su questo capitano che è nella fase avanzata della vita e si occupa della somma totale delle sue scelte". Il cast spera che Picard sia all'altezza di The Next Generation. Patrick Stewart ha spiegato come abbia deciso di tornare grazie a Logan di James Mangold