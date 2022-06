Star Trek Picard, lo showrunner anticipa: 'Ci saranno ritorni importanti nella Stagione 3'

A quanto pare, dalle parole dello showrunner della serie, nel corso della terza e ultima stagione di Star Trek Picard rivedremo altri volti noti fare ritorno dal cast di Star Trek: The Next Generation. Ma non è questa l'unica novità in arrivo anticipata dallo showrunner. Come sappiamo, inoltre, diversi membri del cast hanno lasciato lo show.

Terry Matalas è lo showrunner dell'ultima stagione di Picard ed è intervenuto nel corso del podcast Inglorious Treksperts per parlare di come si sta sviluppando la nuova stagione, le cui riprese sono già terminate. Matalas ha raccontato come, da fan, lo shock di lavorare con tutti questi attori iconici di Star Trek gli sia passato per la testa solo ora che sta lavorando alla post-produzione della terza stagione.

"Li avevo lì per tutto il tempo... c'è stato un momento in particolare... è un momento leggendario, diciamo", ha detto Matalas. "Dirò che sono tutti riuniti. E ci sono alcune cose che stanno succedendo e ricordo di essermi rivolto al mio assistente dicendo: 'In questo momento dovrei essere in lacrime, ma sono troppo fottutamente stressato perché devo farlo bene'. Perché non voglio rovinare tutto. Questa è stata la chiave".

Matalas ha proseguito quindi: "L'emozione mi ha travolto davvero in post-produzione, ora che posso guardare quel momento e non ci sono Patrick, Frakes, LeVar, e Gates, e Marina, e Michael. Ci sono Picard, Riker e Geordi. E c'è la musica alta. Una delle cose a cui ho dedicato molto tempo è la musica. È molto vicina allo spirito di [Jerry] Goldsmith e [James] Horner... E quando vedi quei momenti con la colonna sonora, ti colpisce. Ti viene da dire: 'Oh, mio Dio, l'abbiamo fatto noi!'".

A quel punto Matalas ha menzionato il ritorno di altri personaggi. Non ha fatto il nome di nessuno in particolare, ma ha affermato che, in un modo bizzarro, il ritorno dei personaggi meno importanti lo ha colpito ancora di più.

"E, cosa abbastanza divertente, ci sono momenti che sono così emozionanti perché ci sono alcune persone che tornano da Star Trek in questa stagione che non è che facciano parte solo del cast di Next Gen", ha detto. "C'è un personaggio che fa parte di Next Gen e che mi ha fatto pensare: 'Voglio davvero che questo personaggio torni'. E quando è successo, è stato stranamente più emozionante di tutto il resto".

Sappiamo, invece, che Alison Pill non tornerà in Picard 3.