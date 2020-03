Star Trek: Picard, lo showrunner rivela cosa è accaduto agli ex-Borg

Nei giorni scorni scorsi si è conclusa la prima stagione di Star Trek: Picard, nuova serie dicata al leggendario personaggio di Patrick Stewart arrivata in Italia su Amazon Prime Video, e in attesa di novità sulla seconda stagione ecco arrivare in rete alcuni dettagli su una scena eliminata da parte dello showrunner Michael Chabon.

"Abbiamo giratoria scena con l'obiettivo di mostrare Ramdha e altri ex-Borg che iniziano a formare una sorta di comunità con gli esseri sintetici sotto l'egida di Soong" ha detto Chabon sui Borg, il cui destino finale non è stato rivelato neanche nell'episodio 1x10.. "Alla fine, non siamo riusciti a trovare un modo per farla funzionare, e abbiamo pensato che non sarebbe stato un problema eliminarla. Forse avevamo torto!"

Lo showrunner aveva parlato del ruolo dei Borg anche nei giorni precedenti all'uscita della puntata 'Et in Arcadia Ego Parte 2', quando aveva spiegato a Variety il motivo per cui in Picard ha deciso di ritrarli come vittime: "La questione risale alla mia prima visione di Star Trek: Primo contatto, quando sono rimasto deluso dal momento in cui gli eroi dell'Enterprise vengono minacciati dal personale della Flotta Stellare. E, parafrasando, Picard dice: 'Dovete ucciderli. Non sono più vostri amici. Non sono più le persone che conoscevate. Sono solo dei Borg.' Guardando quella scena però sappiamo che è falso, giusto? Sapppiamo che è una bugia, perché abbiamo visto Picard venire assimilato e poi tornare se stesso. Perché quella è una str***ata."

Per altri approfondimenti, vi rimandiamo alla nostra recensione di Star Trek: Picard 1x10. Lo show, lo ricordiamo, è già stato rinnovato da CBS per una seconda stagione.