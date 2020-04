Star Trek: Picard, lo showrunner spiega un retroscena sulla storia romulana

La prima stagione di Star Trek: Picard si è conclusa da pochi giorni, lasciando alcune questioni ancora in sospeso e portando i fan a interrogarsi su diverse questioni. In un recente Q&A con il pubblico lo showrunner Michael Chabon ha provato a rispondere ad alcuni dei loro dubbi.

Un aspetto di Star Trek: Picard che sembra aver confuso gran parte del pubblico riguarda la cabala romulana nota come Zhat Vash, e la cerimonia chiamata Ammonizione.

Nel finale di Star Trek: Picard, la spia Zhat Vash Narek (Harry Treadaway) informa l'equipaggio di Picard dell'antica profezia romulana del Ganmadan, o "giorno dell'Annichilimento". La profezia era in pratica l'equivalente umano del Giorno del Giudizio, il che significa che era fondamentalmente ritenuto un mito. Tuttavia, per lo Zhat Vash, il Gandmadan era una minaccia fin troppo concerta a causa della scoperta dell'Ammonizione, un faro di avvertimento lasciato da un'antica cultura. L'Ammonizione si trasformò in un avvertimento, dato dai sintetici ad altri sintetici, che i Romulani non avrebbero mai conosciuto.

Come si pone quindi nell'arco temporale della civiltà romulana? "L'Ammonizione precede la civiltà Romulana di centinaia di secoli" ha spiegato Chabon su Instagram. "Se i Romulani non l'avessero scoperta per caso, il corso della loro storia sarebbe stato molto diverso. La loro mitologia preesistente ha fornito loro un quadro per interpretare la loro esperienza dell'Ammonizione."

Si tratta, quindi, di una metafora delle organizzazioni estremiste religiose, che trasformano e distorcono la mitologia e le tradizioni per i loro scopi. I Romulani non hanno mai davvero capito lo scopo e il significato dell'Ammonizione, ma ciò non ha impedito loro di sacrificare intere generazioni o di compiere azioni dannose.

Parlando di Star Trek: Picard Michael Chabon ha inoltre rivelato il destino di Narek e spiegato l'impossibilità di un Golem per Data.