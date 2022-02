Star Trek: Picard, lo showrunner Terry Matalas promette una stagione finale 'leggendaria'

La terza e ultima stagione di Star Trek: Picard sarà leggendaria: parola dello showrunner Terry Matalas, che in una recente intervista ha promesso che la serie con Patrick Stewart procederà verso la conclusione con vari "momenti leggendari".

Dopo la conferma dei giorni scorsi dell'ultima stagione di Star Trek: Picard, lo showrunner Terry Matalas ha rivelato alcune anticipazioni sul futuro della serie in seguito all'uscita di Star Trek Picard 2, recentemente posticipata al 3 marzo.

Secondo lo showrunner, la stagione 3 di Star Trek: Picard vedrà numerose citazioni alla serie classica degli anni '60 e alle successive pellicole: "Sono cresciuto con la serie classica e i film con il Capitano Kirk. Quello è il mio Star Trek" ha dichiarato Matalas.

"Il mio fanboy interiore è entusiasta di tutte le cose che ho potuto realizzare" ha proseguito lo showrunner, ammettendo che è ancora presto però per rivelare ciò che arriverà dopo la stagione 2 di Star Trek: Picard: "Ci sono un sacco di cose di cui non posso ancora parlare, acqua in bocca! Ci sono un sacco di momenti assolutamente leggendari che sono successi nell'ultimo anno e di cui non possiamo parlare".

Per quanto riguarda direttamente l'arco narrativo del personaggio di Jean-Luc Picard, interpretato da Patrick Stewart, lo showrunner ha rivelato che insieme al produttore esecutivo Akiva Goldsman ha "costruito un'esplorazione psicologica straziante e affascinante di Picard, che nessuno si aspetta".

Le riprese della seconda e terza stagione della serie si sono succedute molto rapidamente e lo show è ormai quasi completo, nonostante la pausa forzata dopo un focolaio di COVID sul set di Star Trek: Picard e che porterà all'uscita dell'ultimo ciclo da 10 episodi nel corso del 2023.

Tra un mese circa, invece, arriverà sul piccolo schermo la seconda stagione, con il ritorno del Q interpretato da John De Lancie e della Guinan interpretata da Whoopi Goldberg: date un'occhiata al trailer di Star Trek: Picard 2!