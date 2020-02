Star Trek: Picard e il soprannome che Raffi dà al protagonista

Nella terza puntata hanno fatto il loro debutto la nave e il team di Picard. Ciò significa che sono andate in scena le prime dinamiche relazionali tra i membri dell'equipaggio. In particolare, gli spettatori si sono accorti del soprannome che Raffi Muskier (Michelle Hurd) continua ad attribuire al comandante.

Si riferisce a lui semplicemente con "J.L.", un'abbreviazione del nome Jean-Luc. Picard ha assaggiato la sua stessa amara medicina, dato che è sempre stato solito soprannominare tutti i primi ufficiali "Numero Uno".

Il soprannome "J.L." è apparso per la prima volta nel fumetto prequel intitolato Star Trek: Picard - Countdown, nel quale Picard si ritrova a capo della Odissey e deve cercare di salvare i Romulani, popolazione in pericolo a causa dell'estinzione del loro sole. Anche qui troviamo Raffi, esperta di cultura romulana, in veste di primo ufficiale. In una delle prime tavole vediamo la donna rivolgersi a Picard chiamandolo "J.L.", con suo grande fastidio. "Non la smetterai mai di chiamarmi così eh", la apostrofa lui.

In effetti, a distanza di 14 anni e nonostante i trascorsi burrascosi tra i due personaggi, Raffi non ha perso l'abitudine e continua imperterrita a chiamarlo così. Molto informale, ma di certo è sintomo che tra i due c'è ancora una certa amicizia. La donna nutre ancora dei rancori per lui, poiché è stata licenziata dalla Flotta Stellare quando Picard si è dimesso, in seguito al rifiuto della Federazione di continuare la missione in soccorso dei romulani. Nella terza puntata Raffi lo aiuta comunque, fornendogli una nave e un pilota. È probabile che la loro relazione venga ulteriormente sviluppata nel corso della serie. Nel frattempo, per approfondire, vi rimandiamo alla recensione della terza puntata di Picard.