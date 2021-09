Star Trek: Picard, la stagione 2 trae ispirazione da un classico film della saga

Dopo aver avuto un assaggio della seconda stagione con un primo trailer ufficiale, arrivano maggiori dettagli sulla trama che si dipanerà nei nuovi episodi della serie Star Trek: Picard, con protagonista il celebre personaggio interpretato da Patrick Stewart che tanto ha dedicato alla saga fantascientifica. Ma da dove trae l'ispirazione principale?

Il primo trailer della seconda stagione di Star Trek: Picard ci ha rivelato che la serie riprenderà il prossimo febbraio e sappiamo che al timone di scrittura degli episodi c'è stato un cambio di penna, in quanto Michael Chabon ha dovuto rinunciare a proseguire per poter adattare il suo romanzo Premio Pulitzer The Amazing Adventures of Kavalier & Clay. Come suo sostituto è stato chiamato Terry Matalas, che in precedenza ha lavorato a show televisivi quali 12 Monkeys (la serie tratta dal film cult L'esercito delle 12 scimmie di Terry Gilliam) diventato a tutti gli effetti co-showrunner insieme ad Akiva Goldsman.

In una recente intervista concessa a TrekMovie ha confermato che è stato lo stesso Matalas a suggerire l'idea dei viaggi temporali per la seconda stagione di Picard, avendo già un'esperienza pregressa in questo campo narrativo. L'ispirazione principale del co-sceneggiatore deriverebbe quindi dal classico film della saga Rotta verso la Terra (Star Trek IV: The Voyage Home), uscito nel 1986 e diretto da Leonard Nimoy.

"E' stata un'idea di Terry. Terry ha portato i viaggi nel tempo con sé. Ha detto una cosa tipo: 'Ehi facciamo come in Rotta verso la Terra. Così abbiamo tirato fuori la storia partendo da lì". In riferimento poi all'antagonista del cast, Goldsman ha continuato: "Penso che l’utilità della Regina Borg non sia quella che vi aspettate. E penso che ciò con cui Picard sta lottando in questa stagione – e questo non dovrebbe sorprendere in una stagione sui viaggi nel tempo – è la sua stessa storia".

La seconda stagione della serie con Patrick Stewart arriverà su Amazon Prime Video a febbraio 2022; ricordiamo che Star Trek: Picard è stata rinnovata per una terza stagione.