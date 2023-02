Star Trek Picard: la Stagione 3 debutta con un impressionante 100% su Rotten Tomatoes

Al debutto oggi su Paramount+ negli Stati Uniti, la terza stagione di Star Trek: Picard è stata accolta dall'entusiasmo generale della critica che l'ha promossa a pieni voti facendo schizzare le sue quotazioni su Rotten Tomatoes. Infatti, il punteggio raggiunto sul noto aggregatore di recensioni, molto utilizzato oltreoceano, è fermo sul 100%.

Le stagioni precedenti dello show non avevano mai raggiunto un simile risultato, ricevendo entrambe l'85% e l'86% di gradimento, ma c'è comunque la possibilità che questo punteggio perfetto scenda nelle prossime ore dopo che anche il resto della critica si sarà espresso, così come il pubblico; ma nel momento in cui scriviamo lo show ha il miglior punteggio possibile.

Il consenso della critica per la serie su Rotten Tomatoes attualmente recita: "Finalmente il gruppo si è riunito, l'ultima stagione di Picard va coraggiosamente dove la generazione precedente era andata - ed è solo meglio per lei". Questa terza stagione di Picard ha totalizzato dei punteggi perfetti da più parti, con JoBlo che le ha assegnato un 10 su 10, scrivendo che la stagione "offre una delle migliori stagioni finali di narrazione televisiva e la mia stagione di Star Trek preferita in assoluto. Questo è fan service al suo meglio e fantascienza a tutto tondo".

Collider ha valutato la serie con una "A", notando che la terza stagione "è un eccezionale ritorno al mondo di The Next Generation, e un giusto commiato per questo angolo del franchise". SlashFilm ha addirittura definito la serie "essenzialmente, il miglior film di NextGen che non abbiamo mai avuto".

Quindi, ecco anche il parere di ComicBook, che ha assegnato alla serie un 5 su 5: "Le prime due stagioni di Star Trek: Picard hanno fatto ciò che si erano prefissate, facendo luce su aree precedentemente inesplorate della psiche e della storia di Jean-Luc Picard, ma la terza stagione sembra il grande traguardo, il gran finale che sta dando a molti fan ciò che speravano di vedere dal momento in cui Stewart ha annunciato per la prima volta il suo ritorno".

In Italia, la terza stagione di Star Trek: Picard debutterà domani 17 febbraio sia su Paramount+ che su Prime Video, dove avevano esordito le due stagioni precedenti. Nell'attesa, ormai solo qualche ora, ecco le ultime dichiarazioni di Patrick Stewart.