Star Trek: Picard, una star della serie vorrebbe incontrare Geordi e lottare con Worf

Ospite al podcast Pod Syndicate per parlare del suo ruolo in Star Trek: Picard, le cui riprese della seconda stagione stanno per ripartire dopo un lungo stop causato dalla pandemia, la star della serie Evan Evagora (Elnor) ha svelato quali personaggi di The Next Generation spera di incontrare in futuro.

"Mi piacerebbe vedere Geordi. E mi piacerebbe partecipare ad una sessione di combattimento con Worf... I Klingon erano visti come nemici, ma poi Worf ha offerto una prospettiva differente" ha spiegato l'attore australiano, paragonando il suo personaggio a quello di Michael Dorn. "Non sono tutti uguali. E penso che sia lo stesso anche con Elnor. È un punto di vista diverso riguardo ai Romulani che non abbiamo mai visto prima. La maggior parte dei Romulani è molto riservata, poco fiduciosa e calcolatrice. E ora c'è questo ragazzo Romulano che è completamente diverso. Pensa a proteggere e aiutare le persone."

Durante la chiacchierata, Evagora ha anche rivelato il suo desiderio di vedere nello show anche Ian McKellen, amico di lunga data di Patrick Stewart e sua co-star nei film degli X-Men: "Mi piacerebbe vedere Sir Ian nello show. Deve succedere. Che sia un villain, un comandante o qualcos'altro, deve assolutamente farne parte."

Qui potete trovare la nostra recensione del finale di stagione di Star Trek: Picard. Intanto, è stato annunciato l'arrivo di un romanzo prequel su Riker e Troi.