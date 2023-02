Star Trek Picard: Patrick Stewart promette personaggi più profondi

Mancano solo pochi giorni prima che la terza stagione di Star Trek: Picard sia disponibile per il pubblico e Paramount+ ha per l’occasione diffuso un paio di video che ci danno un’idea più precisa di quello che potremo trovare nella serie.

I video presentati sulla piattaforma sono rispettivamente un’anteprima dell’ultima stagione di Star Trek: Picard e una tavola rotonda che vede protagonisti volti noti di Star Trek: The Next Generation che ritroveremo nell’ultima produzione dedicata all’Enterprise, appunto Star Trek:Picard, già celebrata come una sorta di reunion in grande stile di una delle serie più amate e conosciute del franchise.

ComicBook si sofferma, in un articolo corredato da intervista, sul ruolo di Picard e sui cambiamenti che vivrà il personaggio, riportando le parole di Patrick Stewart, interprete dello storico capitano, che spiega a cosa andrà incontro il protagonista che dà il nome alla serie: “Insicurezza. Incertezza. Un mancanza di fiducia sul fatto di avere le giuste risposte. E anche solitudine. Il non essere connesso agli altri in una situazione potenzialmente letale. Tutte cose magnifiche e interessanti da interpretare, perché raramente si sono palesate nella sua caratterizzazione”.

Steward ha poi parlato del rapporto di Picard con i membri della vecchia crew e del fatto che anche la personalità di questi personaggi appaia decisamente più complessa di quella che i fan hanno avuto modo di conoscere in TNG, rendendoli meno leggibili e più profondi.

La terza stagione di Star Trek: Picard è ormai alle porte, non resta che aspettare il 17 febbraio 2023 per scoprire se le promesse saranno mantenute e se la serie saprà dare il giusto addio a un personaggio divenuto fondamentale nella fantascienza moderna.