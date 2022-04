Star Trek: Picard, tanti i ritorni nella terza stagione: c'è anche LeVar Burton!

Star Trek: Picard 2 è arrivata su Prime Video, dove, a partire dal 4 Marzo, sono stati distribuiti i primi cinque episodi con cadenza settimanale. Come già confermato dal protagonista Patrick Stewart, la stagione 3 sarà l'ultima, e dalle novità arrivate, sembra che molti saranno i ritorni in questo atto conclusivo.

Secondo quanto riportato nel corso della celebrazione del Primo Contatto, un evento molto significativo per tutti i fan di Star Trek, i volti che rivedremo nella terza stagione dello show non saranno pochi. Si tratterà infatti dei membri del cast originale di Star Trek: The Next Generation LeVar Burton, Michael Dorn, Jonathan Frakes, Gates McFadden, Marina Sirtis e Brent Spiner.

La Paramount ha dunque deciso di rendere la serie più nostalgica di quanto già non sia inserendo protagonisti noti che affiancheranno il personaggio interpretato da Patrick Stewart, che si ritrova ad affrontare vari nemici nello show.

Il giorno in cui arriva l'annuncio è particolarmente significativo, perché come i fan più accaniti sapranno, nel film del 1996 Primo Contatto, c'è l'incontro tra umani e alieni, che è avvenuto proprio il 5 Aprile ma nell'anno 2063. Tra l'altro, proprio in quel film i personaggi che ritornano nello show erano tutti presenti, insieme a Stewart. Dunque si tratta di una reunion che i fan di Star Trek non possono perdersi.