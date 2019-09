Star Trek: Picard, terminate ufficialmente le riprese della serie con Patrick Stewart

Dopo aver visto Patrick Stewart in azione nel trailer ufficiale insieme a Numero Uno e Deanna Troi, l'atteso spin-off di Star Trek ha ufficialmente concluso le riprese in vista della nuova data di uscita prevista per il 2020.

"Abbiamo finito Star Trek: Picard" ha confermato su Instagram il VFX Supervisor Ante Dekovis mostrando i piccoli regali fatti di produttori e Stewart ai membri della troupe. "Al meno per quanto riguarda le riprese. Ora rimangono solo i mesi di post-produzione."

In questa nuova serie Picard dovrà assemblare una nuova squadra per andare in soccorso di una giovane donna chiamata Dahj (Isa Briones), la quale ha un legame particolare con il Capitano. Tra i membri dell'equipaggio troveremo Santiago Cabrera nei panni di Christobal "Chris" Rios, Michelle Hurd nel ruolo di Raffi Musiker, Alsion Pil come la Dottoressa Agne Jurati, Harry Treadaway nei panni di Narek e infine Evan Evagora nel ruolo di Elnor.

Star Trek: Picard debutterà nei primi mesi del 2020 a data ancora da destinarsi, e in Italia sarà distribuito da Amazon Prime Video. Tra i volti noti del franchise ritroveremo anche Brent Spinder (Data) e Jeri Ryan (Sette di Nove), la cui apparizione nel trailer di Star Trek: Picard ha emozionato tutti i fan presenti al Comic-Con dello scorso luglio.