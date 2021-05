Star Trek: Picard, la terza stagione potrebbe arrivare prima del previsto

Paramount+ non ha ancora annunciato ufficialmente il rinnovo di Star Trek: Picard per una terza stagione, ma a quanto pare lo studio sta girando i due prossimi archi narrativi della serie back-to-back. A rivelarlo è stato l'interprete di Q John de Lancie in un recente video.

"Q sta tornando. È un dato di fatto, nelle ultime due settimane ho girato con Picard e gli ho dato davvero fastidio," ha scherzato l'attore (via Comicbook.com). "Patrick è stato felice di vedermi per i primi due giorni e dopo un altro paio di giorni di scene fastidiose mi ha detto: 'Allora, quanti episodi devi fare'. In altre parole, 'Quando ti leverai di torno?'. E la risposta è sei episodi. Non so quando usciranno, ma stiamo girando la seconda e terza stagione contemporaneamente in questo momento."

A causa dei ritardi nei lavori causati dalla pandemia, la stagione 2 della serie con Patrick Stewart non dovrebbe debuttare su Paramount+ (da noi su Amazon Prime Video) prima del 2022, ma a questo punto, con la produzione già avviata, è probabile che trascorrerà molto meno tempo dall'uscita della terza stagione.

Intanto, Jon de Lancie ha parlato del ritorno di Q in Star Trek: Picard.