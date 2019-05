Star Trek Picard: ecco titolo, logo della serie e la prima immagine di Patrick Stewart

Nella notte di ieri, CBS All Access ha rivelato in un mini-teaser quello sarà il logo dell'attesa serie Star Trek Picard, in arrivo prossimamente sulla piattaforma americana.

L'immagine mostra il classico logo stilizzato di Star Trek con sotto la scritta in grande "Picard", altrettanto stilizzata. Ma non è tutto, perché dall'account Twitter della giornalista di BuzzFeed Kate Aurthur è stata diffusa la prima immagine "leaked" di Patrick Stewart di ritorno nel ruolo principale, in quello che è probabilmente un estratto dal primo teaser trailer della serie, che ormai dovrebbe arrivare a momenti.

Dall'immagine in questione purtroppo non si riesce a comprendere molto altro, se non l'occhiata al protagonista che probabilmente è all'interno di un complesso della flotta interstellare, visto che dietro di lui si scorgono alcune persone con la divisa ufficiale.

Di pochi giorni fa, invece, la notizia secondo cui Star Trek Picard sarà distribuita al di fuori degli Stati Uniti da Amazon Prime Video, che in una mossa intelligente si è assicurata i diritti internazionali della serie strappandoli ai diretti concorrenti, tra cui la stessa Netflix che invece distribuisce sulla sua piattaforma Star Trek Discovery. Non è il primo accordo stipulato comunque tra Amazon e CBS, visto che già in passato (dal 2012) il canale ha permesso al colosso dello streaming online di trasmettere molti show della CBS, come Under the Dome o Extant, ad esempio.

Alla sceneggiatura degli episodi di Star Trek Picard ci sarà Alex Kurtzman (già al lavoro sui film di J.J. Abrams) e il Premio Pulitzer Michael Chabon (Le fantastiche avventure di Kavalier e Clay). Al momento non è ancora stata svelata la data d'uscita ufficiale, ma presumibilmente lo sarà con l'arrivo del primo trailer.