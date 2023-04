Star Trek Picard: il nuovo trailer anticipa la conclusione di una storia lunga 35 anni

Paramount+ ha diffuso in streaming un nuovo promo ufficiale che anticipa la conclusione di Star Trek: Picard, giunta all'ultimo episodio della sua terza stagione. La peculiarità di questi ultimi episodi consiste nell'aver riportato in onda i vecchi compagni di Picard, i personaggi di The Next Generation, le cui storie quindi si concluderanno.

Questo giovedì andrà in onda il gran finale di di Star Trek: Picard, che sarà forse l'ultima volta che vedremo insieme sullo schermo gli stimati attori di Star Trek: The Next Generation (Patrick Stewart, Jonathan Frakes, LeVar Burton, Brent Spiner, Michael Dorn, Marina Sirtis e Gates McFadden).

Il finale della terza stagione di Star Trek: Picard si preannuncia già come uno degli eventi più epici della serie, in quanto Picard e co. hanno riportato in vita l'amata Enterprise-D per una resa dei conti con la nuova generazione di Borg, che ha assimilato i ranghi più giovani della Flotta Stellare, e con una nuova flotta di navi all'avanguardia.

Quest'ultima stagione è stata un netto miglioramento per la serie e i fan la stanno amando moltissimo, così come la critica: Star Trek Picard 3 ha esordito con il 100% su Rotten Tomatoes.

Quest'ultimo promo per il finale fa riferimento all'arco di tempo di 35 anni che intercorre tra ciò che sta accadendo attualmente e il famoso evento in due parti di Star Trek: The Next Generation "The Best of Both Worlds". Secondo le date in-universe, "Best of Both Worlds" e l'assimilazione di Picard nel collettivo Borg (come Locutus of Borg) hanno avuto luogo nel 2366-2367 (terminando nella Battaglia di Wolf 359); questa battaglia con i Borg nella Stagione 3 di Picard si svolge nel 2401.

Fortunatamente, questo promo si concentra molto di più su ciò che accadrà nel finale della serie più che fare una retrospettiva sul passato dello show. L'anteprima è davvero emozionante e il finale sembra destinato a tenere i fan con il fiato sospeso.

Possiamo vedere l'Enterprise-D subire seri danni mentre cerca di superare un'intera armata della Flotta Stellare, con l'obiettivo dichiarato di interrompere la nuova forma di connessione organica che i Borg hanno stabilito sulla giovane generazione di ufficiali della Flotta Stellare. L'unico problema è che il segnale di tale connessione viene trasmesso nientemeno che dal figlio di Picard e Beverly Crusher, Jack, il che potrebbe voler dire che bisognerà uccidere il ragazzo per porre fine a un'era completamente nuova di minaccia Borg prima che travolga la Terra e la Federazione.

L'appuntamento con il finale di Picard è fissato per domani 20 aprile su Paramount+ e il giorno successivo in Italia (sia su Paramount+ che su Amazon Prime Video).