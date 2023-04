Star Trek: Picard, la serie svelerà una verità scioccante dietro Jack Crusher

Con solo due episodi prima del finale della serie, Star Trek: Picard è pronto a concludere tutte le trame. In "Surrender" l'antagonista Vadic ha incontrato la sua fine, chiudendo il suo arco narrativo. Ma c'è ancora un mistero, cosa succede a Jack Crusher?

Negli ultimi otto episodi di Star Trek: Picard, abbiamo visto il figlio di Jean-Luc affrontare dei grandi cambiamenti. Da un mascalzone dalla parlantina intelligente in fuga dai cacciatori di taglie ad una specie di mutante che può controllare le persone con la sua mente, la vita di Jack è cambiata molto.

Le sue strane abilità e le visioni di una porta rossa ricoperta di rampicanti hanno chiarito che lui è qualcuno di molto speciale, a questo proposito sembra che il penultimo episodio dello show, chiamato "Vox" ci darà finalmente le risposte che stavamo aspettando.

Nel frattempo Paramount+ è stata così gentile da rilasciare una nuova clip dell'episodio, che però al momento non è più disponibile.

Tuttavia per chi non avesse fatto in tempo a vederlo, nell'estratto rilasciato si vede Deanna Troi usare le sue capacità telepatiche per scavare negli oscuri pensieri di Jack, al fine di aprire la misteriosa porta rossa che lo perseguita. Ma quando la ragazza vede cosa c'è dall'altra parte si spaventa terrorizzata.

Cosa ha visto il consigliere della USS Enterprise?

Ci sono molte teorie fatte dai fan a proposito di Jack, inclusi gli ovvi sospetti che lo avvicinano ai Borg, purtroppo però dovrete aspettare giovedì prossimo per scoprire gli ultimi misteri dello show, ed è inutile dire che gli ascolti confermeranno di nuovo il 100% su Rotten Tomatoes per Star Trek: Picard.

Nel caso però siate tra quelli che ancora sono indecisi se proseguire il viaggio, eccovi il trailer della terza stagione di Star Trek: Picard.