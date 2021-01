Star Trek: Picard, Whoopi Goldberg potrebbe tornare nel ruolo di Guinan nella stagione 2

La produzione della seconda stagione di Star Trek: Picard inizierà a breve, e nel cast potrebbe esserci un'interessante novità: come ha anticipato lei stessa a SFX Magazine, Whoopi Goldberg potrebbe apparire nel ruolo di Guinan, personaggio che ha interpretato in passato in The Next Generation.

L'intervista a Whoopi Goldberg, per la verità, era incentrata sulla sua partecipazione a The Stand, adattamento targato CBS All Access del romanzo di Stephen King, ma l'attrice di Sister Act ha parlato anche del franchise Star Trek.

"Non ho visto Star Trek: Discovery, ma ho guardato la prima stagione di Picard, che è stata fantastica. Di tanto in tanto, parlo con Patrick Stewart del progetto. Spero di unirmi per un po' al cast per la prossima stagione. La cosa mi entusiasma."

Era stato lo stesso Patrick Stewart a invitare Whoopi Goldberg in Star Trek: Picard lo scorso anno, dichiarando che un posto per lei ci sarebbe sempre stato e ottenendo una risposta affermativa. Resta da vedere se l'attrice riuscirà a conciliare i suoi impegni, ma la buona volontà a quanto pare c'è tutta.

In Star Trek: The Next Generation, Guinan è una El Auriana, il cui pianeta era stato distrutto dai Borg, fidata consulente di Jean-Luc Picard e del suo equipaggio.

Per altri approfondimenti, rimandiamo alla data di inizio delle riprese della stagione 2 di Star Trek: Picard.