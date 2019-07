In Star Trek: Picard Will e Deanna saranno in una 'situazione non militare'

Jonathan Frakes tornerà a interpretare Will Riker in Star Trek: Picard, tornando a girare le sue prime scene nei panni di Riker dopo quasi due decenni. "Ero nervoso" ha detto in un'intervista a IGN. "Non lo facevo da... quand'era Nemesis? Diciassette, diciotto anni?"

Anche l'attrice Marina Sirtis tornerà a interpretare, dopo Star Trek: The Next Generation, il suo personaggio, Deanna Troi. Will e Deanna si erano sposati e avevano lasciato l'Enterprise per comandare la USS Titan. Jonathan Frakes conferma che la coppia è ancora insieme, e suggerisce che potrebbe aver lasciato la Flotta Stellare, così come il capitano Jean-Luc Picard (Patrick Stewart, che l'attore ha definito "in grandissima forma").

Parlando del suo ruolo, Frakes ha detto: "Sì, è roba fantastica. Ovviamente non posso dirlo, ma io e Marina... beh, vedrete dove siamo. Stiamo insieme ed è abbastanza... una situazione non militare."

Riker e Troi si sono dunque dimessi dalla Flotta Stellare? Potrebbe essere successo per mettere su famiglia? E se non sono nella Flotta Stellare, cosa li riunisce di nuovo con Picard? I fan dovranno aspettare per saperlo con certezza. Star Trek: Picard è stata rimandata all'inizio del 2020.

Oltre a interpretare Riker, Frakes ha diretto il terzo e il quarto episodio della serie. "Penso che i fan saranno entusiasti, eccitati e sorpresi, diciotto anni dopo."

Dai un'occhiata al poster di Star Trek: Picard.