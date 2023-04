Star Trek: Picard, Will Wheaton mette a tacere i dubbi dei fan

La terza stagione di Star Trek: Picard si è conclusa, chiudendo definitivamente lo show. Tuttavia in mezzo ad una mega riunione del vecchio cast di The Next Generation c'è un importante assente, Wesley Crusher.

Nonostante il suo personaggio appaia brevemente nella seconda stagione di Star Trek: Picard, i fan hanno notato come Crusher non veda sua madre da quando ha lasciato l'Enterprise -D con il Viaggiatore nell'ultima stagione di The Next Generation.

La vera domanda è, perché? Ecco quindi che Will Wheaton è intervenuto cercando di spiegarne le motivazioni tramite Facebook.

La sua spiegazione (ovviamente non canonica) è "il più vicino possibile ad una risposta ufficiale".

"Una delle regole fondamentali per essere nei Viaggiatori è che, una volta che ti sei unito, non devi mai interagire con altri che facevano parte della tua vita passata, perché può influenzare il tuo giudizio e rompere la realtà".

L'attore continua: "Wesley non vorrebbe altro che far visita a sua madre ed incontrare suo fratello, sa bene che non vederli è un sacrificio che deve fare, per qualcosa di molto più grande".

Per coloro che non ne hanno abbastanza, vi ricordiamo che la storia di The Next Generation continua in un romanzo.

Il finale dello show con protagonista Patrick Stewart ha inoltre rivelato il destino di Jack Crusher, mistero che ha tenuto il pubblico col fiato sospeso fino alla puntata precedente.

Dopo questa esplosiva conclusione e ciò che ha portato non resta che porsi ancora una domanda, rivedremo ancora Picard e la sua squadra?