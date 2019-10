Star Trek: un possibile collegamento tra Picard e Next Generation?

Al New York Comic Con è stato proiettato il nuovo trailer di Star Trek: Picard, la serie CBS che uscirà nel 2020. Le immagini mostrano un sogno di Jean-Luc Picard (Patrick Stewart), nel quale incontra l'androide Data (Brent Spiner). Entrambi vestono l'uniforme della Flotta Stellare e a giudicare dallo sfondo sono a bordo della USS Enterprise-D.

Il trailer non dà molte informazioni e non sappiamo se il Comandante e il Secondo Ufficiale s'incontreranno anche nella vita vera, ma se così fosse questo potrebbe legare l'episodio finale di Star Trek: Next Generation con la nuova serie Picard.

Nell'ultimo capitolo di Next Generation, dal titolo "Ieri, oggi, domani", Picard si sposta attraverso tre linee temporali: nel passato rivive il suo primo giorno a bordo dell'Enterprise, nel presente ne è il comandante e nel futuro si è ormai ritirato a vita privata, scelta obbligata anche a causa di una malattia neurologica degenerativa in stadio avanzato. Ritornato nel presente chiede alla dottoressa Beverly Crusher di visitarlo, ma nulla di anomalo viene registrato dalle avanzatissime strumentazioni mediche. Non ancora, almeno.

Non si sa ancora molto della serie Picard, che potrebbe portare sui piccoli schermi proprio l'aggravarsi delle condizioni di salute di del Comandante... E Data? Nel trailer vediamo Picard afflitto dal dolore e dai sensi di colpa causati dal sacrificio dell'amico androide, avvenuto nel film Star Trek: Nemesis (2002), e proprio questi sentimenti potrebbero essere l'innesco della malattia

La serie andrà in onda il 23 gennaio 2020 negli Stati Uniti e, a mesi dalla premiere, già si parla di iniziare le riprese della seconda stagione di Star Trek: Picard. Non mancheranno le novità: ecco l'anteprima del nuovo simbolo della Flotta Stellare.