Star Trek: Prodigy, arriva il rinnovo per una seconda stagione!

Star Trek: Prodigy è stato presentato in anteprima su Paramount+ giovedì 28 Ottobre, con un episodio della durata di un'ora. La nuova nuova serie animata di Star Trek è stata annunciata nel 2019, ed è finalmente arrivata. Adesso giungo una nuova notizia: Star Trek Prodigy è stata rinnovata per una seconda stagione!

Si tratta di un prodotto rivolto ai più giovani, che ha avuto il debutto migliore in assoluto per una serie per bambini sulla piattaforma. Una notizia che fa ben sperare per il futuro dello show prodotto da Nickelodeon Animation Studio e Eye Animation Production di CBS Studios. La serie è stata sviluppata da Kevin e Dan Hageman, e vede nel cast vocale Kate Mulgrew, Ella Purnell, Brett Gray, Rylee Alazraqui, Dee Bradley Baker, Angus Imrie, John Noble, Jimmi Simpson e Jason Mantzoukas.

I nuovi episodi della prima metà della stagione 1 di Star Wars: Prodigy arriveranno settimanalmente sulla piattaforma a partire dal 28 Ottobre, fino a giovedì 18 Novembre. Ci sarà poi una pausa, e gli episodi torneranno ad uscire di settimana in settimana a partire da giovedì 6 Gennaio. Gli altri 10 episodi della prima stagione saranno disponibili su Paramount+ nel 2022.

Nello show seguiamo un gruppo eterogeneo di giovani alieni che navigano in una grande galassia alla ricerca di un futuro migliore, mentre devono cercare di capire come lavorare insieme e conoscono la Flotta Stellare e i suoi ideali.

E voi siete curiosi di vederla? Potete intanto farvi un'idea sul look di questo nuovo prodotto guardando una nuova foto di Star Trek Prodigy!