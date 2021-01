Star Trek: Prodigy avrà una seconda stagione, Kate Mulgrew conferma il ritorno di Janeway

Kate Mulgrew è pronta a riprendere i panni del Capitano Kathryn Janeway in Star Trek: Prodigy, seconda serie animata del franchise in arrivo nel giro di pochi anni dopo Star Trek: Lower Decks, per un ruolo che a quanto pare la terrà impegnata ancora per qualche tempo.

Come rivelato dall'attrice in una recente ospitata virtuale al Galaxy Con, infatti, a breve inizieranno anche i lavori per la seconda stagione della serie targata Nickelodeon.

"Credo che vi piacerà. Sicuramente io mi sono divertita molto a realizzarla, e penso che molto presto entreremo nella seconda stagione" ha dichiarato la Mulgrew. "Ho investito ogni scintilla della mia esistenza nel Capitano Janeway, e non vedo l'ore di approfondire il personaggio come non ho mai fatto prima in Star Trek. Che emozione poter presentare a queste giovani menti un'idea che ha elevato il mondo per decenni. Essere di nuovo al timone per me sarà gratificante in un modo tutto nuovo."

In arrivo su Nickelodeon nel corso del 2021, Star Trek: Prodigy ruota intorno a un gruppo di adolescenti noncuranti delle leggi che scoprono un relitto spaziale, una vecchia nave della Starfleet, e la usano per andare in cerca di avventure, significato e salvezza.

Di recente, la Mulgrew è stata omaggiata con una statua dedicata al Capitano Janeway eretta dalla città americana di Bloomington, in Indiana.