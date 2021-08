Star Trek: Prodigy, nel cast anche due star de Il Signore degli Anelli e Westworld

Paramount+ ha annunciato delle importanti new entry nel cast vocale di Star Trek: Prodigy, la prima serie animata del franchise pensata per un pubblico di più giovani di cui a breve sapremo di più grazie al relativo panel dello Star Trek Day.

Secondo quanto riportato da Variety, John Noble e Jimmi Simpson, noti rispettivamente ai più per i ruoli di Denethor ne Il Signore degli Anelli e William nella serie HBO Westworld, sono stati ingaggiati dal servizio streaming nel ruolo di antagonisti.

Noble presterà la voce al villain principale noto come The Diviner, il quale governa l'asteroide minerario di Tars Lamora in una spietata ricerca per localizzare la U.S.S. Protostar, l'astronave sperimentale della Federazione misteriosamente abbandonata su cui è incentrata la serie e che verrà invece trovata dal gruppo di giovani alieni protagonisti.

Simpson invece doppierà Drednok, il servitore robotico del Diviner simile a un ragno il cui scopo di vita è quello di far rispettare la volontà del suo padrone con spietata volontà. Insieme a loro, il cast vocale include anche Ella Purnell (Gwyn), Brett Gray (Dal), Angus Imrie (Zero), Rylee Alazraqui (Rok-Tahk), Dee Bradley Baker (Murf) e Jason Mantzoukas (Jankom Pog).



Composta da 10 episodi, la prima stagione della serie debutterà su Paramount+ nel corso del 2021. Intanto, vi lasciamo alle foto dei protagonisti di Star Trek: Prodigy.