Fai Star Trek: Prodigy, prima foto per la nuova serie! Svelato il cast

Nella giornata di lunedì Paramount+ ha pubblicato le prime immagini ufficiali di Star Trek: Prodigy, nuova serie animata per bambini, rivelando anche il cast vocale dello show, che come sappiamo comprende anche Kate Mulgrew nel ruolo del Capitano Janeway, già interpretato in Star Trek: Voyager.

Le prime immagini di alcuni dei personaggi di Star Trek: Prodigy sono visibili all'interno della nostra gallery. In calce alla notizia, invece, possiamo vedere il poster della nuova serie. Ella Purnell doppierà Gwyn, Brett Gray darà la voce a Dal, Rylee Alazraqui sarà Rok-Tahk, Jason Mantzoukas interpreterà Jankom Pog, Dee Bradley Baker sarà Murf e Angus Imrie doppierà Zero.

Stando alla descrizione di Paramount+, Star Trek: Prodigy sarà incentrata su "un eterogeneo equipaggio di giovani alieni che devono capire come lavorare insieme navigando in una galassia più grande, alla ricerca di un futuro migliore. Questi sei giovani emarginati non sanno nulla della nave che hanno requisito, la prima nella storia del franchise di Star Trek, ma nel corso delle loro avventure insieme verranno introdotti alla Flotta Stellare e agli ideali che rappresenta."

Prodotta da Nickelodeon Animation Studio e CBS Studios, Star Trek: Prodigy sarà su Paramount+ entro la fine del 2021. Realizzata in computer grafica e sviluppata da Kevin e Dan Hageman, sarà anche la prima serie del franchise Star Trek destinata al pubblico dei più giovani.