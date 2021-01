Star Trek: Prodigy, Kate Mulgrew si è vaccinata: 'Tutti insieme batteremo il virus'

Dopo il suo "collega" Patrick Stewart, anche Kate Mulgrew, che interpreta il capitano Kathryn Janeway in Star Trek: Prodigy e Star Trek: Voyager, si è sottoposta al vaccino anti-Covid. L'attrice ha condiviso la notizia sul suo profilo Twitter, pubblicando una foto e incoraggiando anche i suoi follower a vaccinarsi per sconfiggere la pandemia.

Come possiamo vedere anche in calce alla notizia, Kate Mulgrew ha scritto: "Ho ricevuto il mio vaccino contro il Covid-19 nelle prime ore della mattinata di lunedì! Considerate questo un ordine del vostro Capitano: continuate a usare la mascherina e registratevi per ricevere il vaccino al più presto. Qui negli Stati Uniti, controllate il sito web per il vostro Stato di residenza (New York nel mio caso) per iscrivervi. Sconfiggeremo il virus, ma solo se lavoriamo tutti insieme. State attenti, amici miei, e confidate nella scienza!"

Dopo aver interpretato per sette stagioni il Capitano Janeway in Star Trek: Voyager, Kate Mulgrew ha prestato la voce allo stesso personaggio nella serie animata Star Trek: Prodigy, che arriverà su Nickelodeon nel 2021 ed è già stata rinnovata per la seconda stagione. "Non vediamo l'ora di vederla dare vita a questo personaggio in un modo completamente nuovo, pur continuando a essere un'ispirazione sia per i nuovi fan che per quelli fedeli" ha affermato Ramsey Naito, presidente di Nickelodeon Animation.

Per altri approfondimenti sulla carriera di Kate Mulgrew puoi dare un'occhiata alla nostra recensione della stagione finale di Orange Is The New Black, in cui l'attrice ha recitato nel ruolo di Red.