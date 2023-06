Star Trek: Prodigy, Paramount+ cancella la serie animata dopo una stagione

Star Trek: Prodigy è una serie animata in CGI, ambientata nel XXIV secolo, nell'era The Next Generation. La serie è stata creata da Kevin e Dan Hageman per Paramount+ e per il canale televisivo Nickelodeon. La serie è stata prodotta come parte del cosiddetto "Universo espanso" ideato dal produttore Alex Kurtzman.

Ebbene, sembra che la prima ed unica serie animata dell'universo ideato da Gene Roddenberry, è stata ufficialmente cancellata, e non finisce qui.

Infatti, non solo lo show è stato interrotto ma preso Paramount+ rimuoverà definitivamente il prodotto dalla piattaforma, impedendone così la visione. Ciò è dovuto al fatto che presto il servizio creerà un bundle insieme a Showtime e Star Trek: Prodigy, insieme ad altre come Grease: Rise of The Pink Ladies saranno acquistati da altre reti.

Lo show è andato in onda anche su Nickelodeon, e presto non sarà più visibile nemmeno lì, quindi non sarà più visibile finché non sarà acquistata da qualche altro canale.

"Tutti questi show hanno concluso il loro percorso su Paramount+ e non torneranno nel servizio" ha dichiarato un portavoce. "Vogliamo portare i nostri sentiti ringraziamenti a tutti coloro che vi hanno lavorato ed ai nostri partner di produzione per aver svolto i loro compiti con passione, auguriamo a loro il meglio per impegni futuri".

Sembra quindi che al momento non ci siano molte chance per questi prodotti di rivedere la luce sul piccolo schermo. Nell'attesa di saperne di più, sapevate chi è il team di scrittori dietro Star Trek: Prodigy? Oltretutto, sapevate che Paramount+ sta aumentando l'offerta young adult?