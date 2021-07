Star Trek, i produttori credono ancora nello spin-off Section 31: 'Siamo molto ottimisti'

Sono attualmente in fase di produzione ben cinque show del franchise Star Trek, e un sesto spin-off, che pure avrebbe potuto vedere la luce, è stato messo in stand-by a causa della pandemia. Stiamo parlando di Section 31, ma i fan dell'imperatrice Georgiou farebbero bene a non perdere le speranze. I produttori, infatti, si dichiarano ottimisti.

L'intenzione, prima che il COVID sconvolgesse i piani, sarebbe stata quella di avviare la produzione dell'episodio pilota di Star Trek: Section 31 subito dopo la fine della terza stagione di Discovery. Non è andata così, ma mentre i fan aspettano la quarta stagione di quest'ultima serie, anche per scoprire che tipo di capitano è Michael Burnham, il "boss" di Star Trek Alex Kurtzman resta comunque fiducioso.

"In realtà abbiamo un paio di script per Section 31. Francamente il COVID ha davvero cambiato il gioco per tutti e per ogni show" ha spiegato il produttore. "Avevamo un programma molto specifico che poi è stato completamente sconvolto. Anche la quarta stagione di Discovery è iniziata molti mesi dopo rispetto a quanto originariamente previsto, anche Picard. Tutto è stato posticipato... Quindi siamo davvero sulla buona strada con Section 31 e sono molto ottimista al riguardo."

Parlando di un altro titolo del franchise, abbiamo da poco scoperto che in Star Trek: Picard avrebbe potuto esserci anche Robert Duncan McNeill, mentre Michell Yeoh, l'interprete dell'imperatrice Georgiou, è stata da poco annunciata nel cast di The Witcher: Blood Origin.