Star Trek: quando e dove escono tutte le prossime serie TV

L'universo di Star Trek è in continua espansione: dopo l'uscita del trailer della terza stagione di Star Trek: Discovery, e la pubblicazione delle nuove informazioni su Star Trek: Strange New Worlds, oggi esploreremo tutti i nuovi progetti legati al franchise, ideato da Gene Roddenberry nel 1966.

Mentre la seconda stagione di Star Trek: Picard è già in produzione, un altro progetto di cui non vediamo l'ora di saperne di più è Section 31, le cui riprese dovrebbero iniziare a breve e che ha come data di uscita prevista il 2021. La serie dovrebbe seguire le vicende dell'imperatrice Philippa Georgiou (Michelle Yeoh) all'interno della Sezione 31, l'organizzazione che opera in maniera anonima per proteggere la Federazione.

Mentre negli Stati Uniti e in Canada ha debuttato il 6 agosto (e già una seconda stagione è stata ordinata da CBS), in Italia non è stato ancora annunciata la data di uscita della serie animata Star Trek: Lower Decks. La serie è scritta da Mike McMahan (che ha ideato alcuni episodi di Rick & Morty), e vede nel cast dei doppiatori americani l'interprete di The Boys Jack Quaid. Non vediamo l'ora di saperne di più.

Sappiamo che è in lavorazione anche su Nickelodeon una serie animata a tema Star Trek, ma non abbiamo molte altre informazioni, se non che l'uscita è prevista per (almeno) il 2022, che sono già state ordinate dall'emittente due stagioni, e che sarà diretta da Dan e Kevin Hageman.

Infine, qualche mese fa lo sceneggiatore Alex Kurtzman aveva dichiarato che ci sarebbero stati in cantiere altri due progetti legati a Star Trek. Se il primo abbiamo poi scoperto essere Strange New Worlds, sul secondo ancora sappiamo poco, ma potrebbe trattarsi della famigerata serie Star Trek: Starfleet Academy. La serie, che dovrebbe avere un taglio più giovanile, è stata già protagonista di diversi rumor nel 2018 e da quel momento non ne abbiamo saputo più nulla. Un'altra suggestione da un vecchio report di Variety, racconta dello stesso Kurtzman al lavoro su un live-action su Khan Noonien Singh, ma al momento nulla è confermato.

Quali sono le serie di Star Trek che aspettate di più? E quali nuovi progetti vorreste vedere? Fatecelo sapere nello spazio commenti!