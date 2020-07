Star Trek, rivelati il titolo e la data d'uscita della serie animata di Nickelodeon

Vi ricordate il progetto animato di Star Trek in lavorazione per Nickelodeon? Ora abbiamo finalmente un titolo e una data di debutto. Scopriteli dopo il salto.

L'annuncio è arrivato quest'oggi durante il panel di Star Trek in programma per l'edizione virtuale del Comic-Con di San Diego.

Si chiamerà Star Trek: Prodigy lo show animato in CGI prodotto da Eye Animation Production, Secret Hideout e Roddenberry Entertainment, e arriverà su Nickelodeon nel 2021.

Avete capito bene: il prossimo anno avremo finalmente occasione di vedere la seconda serie animata ambientata nel mondo di Star Trek (dopo Star Trek: Lower Decks che debutterà invece il 6 agosto su CBS All Access), cortesia di Dan e Kevin Hageman (Trollhunters, Scary Stories To Tell In The Dark), sviluppatori dello show.

Secondo quanto riportato nel comunicato, Star Trek: Prodigy "ruota intorno a un gruppo di adolescenti noncuranti delle leggi che scoprono un relitto spaziale, una vecchia nave della Starfleet, e la usano per andare in cerca di avventure, significato e salvezza".

Tra le altre serie di Star Trek in produzione al momento troviamo Star Trek: Picard con Patrick Stewart, Star Trek: Discovery, la già citata Star Trek: Lower Decks, Star Trek: Strange New Worlds e lo spin-off di Discovery sulla Sezione 31 con protagonista Michelle Yeoh.