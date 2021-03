Star Trek, la serie Voyager rinasce in HD grazie ad un documentario crowdfunding!

I fan di Star Trek: Voyager potrebbero presto assistere ad rinascita in HD dell'amata serie, grazie ad una campagna di crowdfunding da record per la realizzazione del documentario Star Trek: Voyager realizzato da 455 FIlms.

La campagna, partita su Indiegogo, si avvicina ormai a $815mila dollari raccolti da quasi 8.000 sostenitori, con 11 giorni rimanenti alla chiusura delle donazioni. Per festeggiare questo traguardo, il produttore David Zappone ha pubblicato un messaggio rivelando che per la realizzazione del documentario la società intende lavorare a stretto contatto con la CBS per rimasterizzare in HD alcuni episodi di Star Trek: Voyager, come del resto era già stato fatto per Star Trek: Deep Space Nine.

"L'intero team di Voyager Documentary e il cast di Star Trek Voyager continuano a essere stupiti e grati ai fan di Star Trek per il loro straordinario supporto a questo documentario", ha scritto Zappone in una e-mail ai follower della campagna. "Abbiamo molte altre sorprese in serbo per voi che arriveranno nelle prossime due settimane, prima del termine della campagna, inclusa una partnership con la CBS per esplorare la possibilità di prendere scene della serie Voyager a definizione standard e codificarle ad una risoluzione più alta."

Secondo la dichiarazione di intenti sul sito della campagna, "sono passati più di 25 anni da quando Voyager si è persa per la prima volta nel Quadrante Delta e ci ha portato tutti in un incredibile viaggio di sette anni. È giunto il momento di rivisitare, celebrare ed esplorare appieno ciò che ha reso questa serie di Star Trek così speciale. Il cast e la troupe di questo spettacolo rivoluzionario meritano il massimo riconoscimento e, con il tuo aiuto, ce la faremo!"

