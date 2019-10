Star Trek: Short Treks: annunciato l'episodio dedicato a Spock

"Entrerprice, attivare il raggio traente!" Ebbene sì: dopo l'annuncio della seconda stagione di Star Trek: Short Treks Al New York Comic Con è appena stato presentato il primo episodio del nuovo capitolo e sarà dedicato all'iconico Spock.

La prima stagione dello spin-off è immediatamente diventata virale tra i fan della saga grazie anche al suo format particolare: la serie, composta di quattro episodi auto conclusivi della durata di 15 minuti, narra vicende che vedono protagonisti i personaggi di Star Trek: Discovery.

Il primo dei nuovi mini capitoli, dal titolo "Q&A", è stato affidato a Michael Chabon, che era già stato incaricato di scrivere altri episodi per la precedente stagione e proprio uno di questi, "Short Trek: Calypso", gli è valso il premio Pulitzer. Q&A narrerà del primo giorno di Spock (Ethan Peck) sulla U.S.S. Enterprise, che si rivelerà essere per nulla simile a come l'aveva programmato: il vicecomandante rimarrà bloccato con Numero Uno (Rebecca Romijn) in un condotto di ventilazione.

Il produttore esecutivo Alex Kurtzman commenta “Mi piacerebbe andare oltre. [La prima stagione di Short Treks] è stata una prova. Volevamo vedere se funzionavano e alla fine sono stati meglio di quanto mi aspettassi. Forse ne faremo una stagione ambientata prima di Picard. Forse ne faremo uno prima della Sezione 31. Forse ne faremo uno prima dell'animazione. Non mettiamo limite alla fantasia e ci piace l'idea che il pubblico immagini con noi quello che potrebbe succedere. La cosa davvero divertente è che possiamo creare sempre nuove storie, anche nel corso della stagione. "

I sei nuovi capitoli della serie saranno trasmessi sulla CBS, a cadenza mensile, dal 10 ottobre.